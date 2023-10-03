Викрито шахрая, який у соцмережі збирав гроші на лікування померлої дитини

Створивши в одній із соціальних мереж фейковий акаунт, аферист поширював неправдиві повідомлення про потребу в матеріальній допомозі для порятунку важкохворої дитини. На момент збору коштів дитина вже померла. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру.

Злочинну діяльність шахрая викрили оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області спільно із дізнавачами Івано-Франківського районного управління поліції. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

В ході слідства, правоохоронці з’ясували, що 36-річний мешканець Івано-Франківська у соціальній мережі, поширював неправдиві повідомлення про збір коштів, начебто на лікування дитини. В повідомленні також вказував власні банківські реквізити.

Поліцейські встановили, що у постах аферист поширював серед користувачів однієї із соціальних мереж, попередньо отримані ним, із Інтернет-сторінки одного із лікувальних закладів, фотознімки онкохворої дитини, яка після проведення хірургічного втручання у 2021 році померла. Дитину аферист видавав за свого сина.

Таким чином, зловживаючи довірою громадян України, він заволодів коштами громадян.

Гроші чоловік використовував на особисті потреби.

Під час проведення оперативних заходів працівники кіберполіції встановили місце проживання зловмисника. В ході проведення обшуку у помешканні шахрая поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи та інші речові докази його злочинної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)Кримінального кодексу України.

Шахраю загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих від протиправної діяльності підозрюваного.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини