За розбійний напад та вбивство чоловік отримав довічне ув’язнення, а його спільниця 11 років

За публічного обвинувачення, яке підтримували працівники Білоцерківської окружної прокуратури, судом ухвалено обвинувальний вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад на жінку похилого віку, після чого її вбив (ч. 4 ст. 187, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України), а його спільниця засуджена до 11 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у лютому 2016 року чоловік за попередньою змовою зі знайомою вирішили скоїти розбійний напад на 80-річну жінку. Реалізуючи свій план, вони прийшли до помешкання потерпілої, представились працівниками ПАТ «Київобленерго», та під приводом перевірки лічильника електроенергії, проникли до будинку.

Потрапивши до помешкання чоловік схопив потерпілу та переніс до однієї із кімнат будинку, де зв`язав мотузкою їй руки та ноги, при цьому засуджений завдавав жінці удари по різних частинах тіла. Вказані особи почали шукати у будинку цінні речі, аби господарка сказала де вона їх зберігає, вони періодично били її руками й ногами по голові та тулубу, від чого остання декілька разів втрачала свідомість, а потім від отриманих травм померла.

Завдяки принциповій та послідовній позиції прокуратури суд визнав чоловіка й жінку винними у скоєних злочинах. Враховуючи те, що правопорушник вже мав судимість за скоєння розбійного нападу, його засуджено до найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура