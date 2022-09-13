Столичні поліцейські врятували жінку, на яку накинулась донька

Між родичками виникла суперечка, під час якої киянка напала на свою матір. Правоохоронці оперативно прибули на місце, заспокоїли порушницю та викликали на місце події бригаду швидкої допомоги.

Поліцейським Шевченківського управління поліції на планшетний пристрій надійшов виклик про те, що біля будинку по вулиці Ясногірській донька намагається задушити матір. Вже за декілька хвилин інспектори Валерій Поліщук та Андрій Сич прибули на місце події для встановлення обставин конфлікту.

Поліцейські мобільної групи з’ясували, що донька потерпілої, 1972 року народження, під час сварки зненацька накинулась на свою матір. Тож правоохоронці оперативно заспокоїли родичку заявниці та викликали на місце події бригаду швидкої психіатричної допомоги, які госпіталізували її для подальшого лікування. Потерпіла ж від допомоги лікарів відмовилась.

Основні завдання працівників мобільної групи з реагування на факти домашнього насильства – це оперативне та якісне реагування, надання комплексної допомоги постраждалим особам, а також проведення превентивної роботи з кривдниками. Тому поліцейські в черговий раз закликають, не замовчувати приниження чи побиття, адже в багатьох випадках це може призвести до скоєння більш тяжкого злочину. Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства, обов’язково про це треба повідомити поліцію або звернутися до служби у справах дітей та сім’ї районної адміністрації.

Контакти служб для постраждалих від домашнього насильства осіб:

Національна поліція України -102

Гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47

Національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-111 (безкоштовно з мобільних)

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-123 (безкоштовно з мобільних)

Цілодобова правова допомога – 0 800 213 103.

Відділ комунікації поліції Києва