Жителя Миколаєва затримали за зґвалтування жінки похилого віку

Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 152 КК України.

До поліції звернулась пенсіонерка, яка повідомила, що до її квартири увірвався сусід та, накинувшись на неї, зґвалтував.

Зловмисника затримали сусіди, які почули крик потерпілої.

Слідчі Миколаївського РУП повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України «Зґвалтування». Нападнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області