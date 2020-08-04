Водитель хотел выехать в Венгрию без очередей с взяткой «2,5 евро за человека»

Житель Закарпатья пытался «купить» проезд вне очереди через границу с Венгрией.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает УНН.

«Местный житель подошел к пограничному наряду и предложил ему взятку в размере 20 евро за объезд очереди и беспрепятственный пропуск своего микроавтобуса на выезд из Украины. Вместе с деньгами водитель пытался дать военнослужащему клочок бумаги с данными автомобиля», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что взятку в 20 евро водитель предлагал «за пропуск 8 человек» (2,5 евро за человека).

Отмечается, что инцидент произошел в пункте пропуска «Тиса». Пограничник отказал мужчине, а о его «предложении» сообщил в полицию. В действиях водителя усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В Госпогранслужбе добавили, что с начала года задокументировано почти два десятка случаев отказа пограничников Чопского отряда от взяток.