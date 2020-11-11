В России отец «застукал» сына за расчленением брата

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в убийстве с особой жестокостью, сообщается на сайте регионального управления СК.

ЧП произошло 10 ноября, выехавшие на место полицейские нашли труп местного жителя.

Оказалось, что между двумя братьями произошла ссора. Старший брат взял нож и зарезал младшего, тот скончался на месте. Через некоторое время мужчина попытался избавиться от останков родственника, для чего взял топор и начал их расчленять. За этим неприглядным занятием его и застал отец. Мужчина тут же попытался скрыться из города, но его задержали сотрудники правоохранительных органов, которых вызвал отец.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Уже найдено орудие убийства, на месте убийства работают криминалисты. // МК