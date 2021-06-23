В м. Щастя поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у розбійному нападі на свою матір

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Вчора, до Щастинського районного відділу поліції зателефонувала 67-річна місцева мешканка та повідомила, що її 44-річний син у стані алкогольного сп’яніння вдарив її уламком скла та заволодівши 3600 грн втік.

Негайно на місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом відділу поліції та експертом криміналістом.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів за прикметами, які надала потерпіла, поліцейські м. Щастя разом з бійцями батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» встановили місцезнаходження та затримали підозрюваного.

Наразі заявниця з діагнозом колото-різана рана шиї з ушкодженням яремної вени знаходиться у лікарні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 187 КК України «Розбій» під процесуальним керівництвом прокуратури тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Луганської області