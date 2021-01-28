У Львові чоловік побив матір до смерті під час конфлікту

Львів’янину загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

26 січня поліцейським повідомили, що в одному з будинків у Львові на вулиці Медової Печери у квартирі виявили тіло 81-річної жінки зі слідами насильницької смерті. За даними пресслужби поліції Львівщини, тіло виявила донька померлої.

Тіло загиблої скерували на експертизу. Відомо, що смерть настала у результаті тілесних ушкоджень, які заподіяли жінці. Правоохоронці встановили, що пенсіонерку побив її 52-річний син, який проживав з нею у квартирі, під час побутового конфлікту.

Від отриманих травм пенсіонерка померла. За скоєне зловмиснику загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. // 032.ua