У Коломийському районі чоловік застелив собаку. Відкрито кримінальне провадження

2 серпня до Коломийського відділу поліції надійшло звернення від мешканки села Слобода, Печеніжинської тергромади. Зі слів жінки сусід застрелив її собаку, ймовірно з рушниці.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Загиблу тварину виявили на вулиці. ЇЇ відправили на експертизу, для встановлення причини смерті.

Правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. У домоволодінні 59-річного місцевого мешканця вилучили гвинтівку. ЇЇ направили на дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами – не зволікайте і телефонуйте на лінію «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини