На Чортківщині чоловікам, які допомогали ухилянтам втекти з України, оголосили підозру

Незаконне переправлення через державний кордон організував на Чортківщині місцевий підприємець. Він, співпрацюючи з шістьма водіями, допомагав військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за межі держави.

Працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Чортківського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури встановили, що впродовж липня-листопада 2022 року за кордон, а саме до Польщі та Румунії, з їхньою допомогою виїхало й не повернулося 24 українця призовного віку.

“Бізнесмен” вносив фіктивну інформацію про ухилянтів у систему Державної служби з безпеки на транспорті, як водіїв міжнародних перевезень.

Підприємцю та водіям уже оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до семи років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області