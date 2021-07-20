У столиці жінку затримали за розбійний напад на банк

Правопорушниця зайшла до фінансової установи та кинула підпалену пляшку з рідиною та, погрожуючи пістолетом, почала вимагати гроші. Працівники банку виконали її вимогу, але на виході з будівлі жінку затримали поліцейські. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Окрім того, було введено спеціальну поліцейську операцію.

На місці правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу. На виході з банку поліцейські затримали правопорушницю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Зокрема поліцейські опитують свідків та спілкуються із затриманою. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва