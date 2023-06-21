На Київщині затримали так званого «смотрящого» за містом Боярка

Раніше судимого «кримінального авторитета» доставили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру за фактом вимагання і встановлення злочинного впливу.

За даними слідства, 30-річний мешканець Боярки, який має кілька судимостей за майнові та тяжкі злочини, позиціонував себе так званим «смотрящим» за містом. Маючи злочинний вплив у кримінальному колі, він «допомагав» громадянам вирішити їх «проблеми». Окрім цього, займався вимаганням коштів із містян.

У ході документування протиправної діяльності фігуранта оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Київської області встановили факт вимагання 30 тисяч гривень надуманого боргу. Вказану суму потерпілий мав віддати упродовж чітко визначеного терміну.

Після спливу терміну «смотрящий» зустрівся з потерпілим, побив його та забрав 6000 гривень. За декілька днів через погрози змусив віддати ще 7000. В подальшому погрожував відібрати автомобіль, якщо потерпілий не сплатить решту.

20 червня поліцейські затримали так званого «смотрящого» за м. Боярка. Йому повідомлено підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Прокурори Київської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Після проведення ряду процесуальних заходів дії «кримінального авторитета» можуть бути додатково кваліфіковані. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України