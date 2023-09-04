За умисне вбивство судитимуть 75-річного буковинця

Слідчі Чернівецького районного управління поліції зібрали достатню доказову базу вини чернівчанина, який завдав знайомому тілесних ушкоджень, несумісних з життям. Наразі обвинувальний акт відносно порушника поліцейські скерували до суду для подальшого розгляду. Буковинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо: 17 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в помешканні виявили мертвим 77-річного чернівчанина з ознаками насильницької смерті.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що того вечора між двома чернівчанами на ґрунті неприязних відносин виникла суперечка. Унаслідок конфлікту 75-річний місцевий житель наніс господарю будинку численних ударів по різних частинах тіла. У подальшому зловмисник схопив ніж та завдав три ножових поранення 77-річному товаришу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно порушника до суду. Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області