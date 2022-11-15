Польща активувала 4 статтю НАТО. Зберуться посли Альянсу
Посли країн НАТО проведуть зустріч у середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Північноатлантичного альянсу після вибухів біля села Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповіли агентству два європейські дипломати, консультації проведуть з ініціативи польської сторони після інциденту 15 листопада. Зустріч відбудеться на підставі статті 4 Альянсу.
Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов’язане з безпекою будь-якої країни-члена.
Один із дипломатів повідомив, що Альянс “діятиме обережно”, і йому потрібен час, щоб з’ясувати, як саме стався інцидент.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда провів окремі переговори із президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що дві російські ракети вдарили по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону України.
Після цього Польща вирішила підвищити боєздатність деяких військових частин.