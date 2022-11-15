Польща активувала 4 статтю НАТО. Зберуться посли Альянсу

Посли країн НАТО проведуть зустріч у середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Північноатлантичного альянсу після вибухів біля села Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіли агентству два європейські дипломати, консультації проведуть з ініціативи польської сторони після інциденту 15 листопада. Зустріч відбудеться на підставі статті 4 Альянсу. Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов’язане з безпекою будь-якої країни-члена. Один із дипломатів повідомив, що Альянс “діятиме обережно”, і йому потрібен час, щоб з’ясувати, як саме стався інцидент.