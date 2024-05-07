На Одещині війсккоматники затримали адвоката, який приїхав на обшук у підзахисного

Адвокат перебував у м. Рені за дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де здійснював захист осіб, яких було затримано правоохоронними органами напередодні.

Про це повідомляє Рада адвокатів Одеської області.

Під час обшуку в одному з приміщень, що належить підзахисному, працівниками поліції було повідомлено, що за наказом керівництва адвокат повинен терміново прибути то Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після відмови адвоката від вчинення вищезазначених вимог без належного повідомлення, протягом 10 хвилин до місця перебування адвоката та його підзахисного, з’явилися озброєнні особи в кількості 10-15 осіб на мікроавтобусі з замаскованими номерами та затримали адвоката, силою помістили до автобуса та відвезли до ТЦК.

“Рада адвокатів Одеської області вбачає факт порушення Конституції України та гарантій адвокатської діяльності передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Конституція України проголосила, що найважливішу соціальну функцію адвокатури – забезпечення права на захист від обвинувачення та надання професійної правничої допомоги (правової допомоги).

Працівниками ТЦК та СП здійснено грубе порушення гарантій адвокатської діяльності, передбачених пунктами 1, 6, ч. 1, ч. 3 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,а саме:

п. 1 – забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;

п. 6 – життя, здоровʼя, честь і гідність адвоката та членів його сімʼї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність,передбачену законом;

Вказані дії свідчать про перешкоджання адвокатській діяльності у звʼязку із здійсненням ним адвокатської діяльності, що, як наслідок, обмежує конституційне право людини на захист та позбавляє адвоката можливості належним чином здійснювати свої професійні обовʼязки”, – йдеться у повідомленні Ради адвокатів регіону. // Advokat Post