10 років за ґратами проведе чоловік, який під виглядом державної допомоги обкрадав громадян

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 22-річного чоловіка визнано винним. Його засуджено за шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 2 роки.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений організував та реалізував незаконну схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів. Для цього чоловік розсилав смс, а також розміщував оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави.

У повідомленнях він долучав посилання на фейкові сайти під виглядом банківських установ. На них потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Таким чином він отримував коди доступу до банківських рахунків потерпілих та можливість заволодіти їх коштами. Загальна сума коштів, якими заволодів чоловік становить понад 107 тис. грн.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури