В Бердянске прокурора будут судить за взятку в 10 тыс. долларов

В Бердянске бывший прокурор местной прокуратуры пойдет под суд за вымогательство 10 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает УНН.

“Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Бердянской местной прокуратуры Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, прокурор получил 10 тыс. долларов взятки за неуведомление лица о подозрении в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.

“Также за эту сумму он должен был вернуть документы, изъятые при обыске”, — добавили в Офисе генпрокурора.