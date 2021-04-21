Київські поліцейські вилучили у таксиста наркотики

Шість пакетиків із білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, направлено на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході патрулювання Дніпровського району столиці патрульні поліцейські помітили іномарку, яка стояла з порушенням правил дорожнього руху. Коли поліцейські підійшли до автомобіля, водій почав помітно нервувати та ховати згортки в кишені штанів.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у водія речовину, схожу на амфетамін, та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Слідчі Дніпровського управління поліції вилучили у 27-річного мешканця Київщини шість поліетиленових пакетів з білою порошкоподібною речовиною, яку направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва