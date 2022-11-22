Поліцейські встановили шахрая, який, «продаючи» дрова, ошукав трьох волинян

Чоловік у соцмережах публікував оголошення про продаж дров, гроші просив громадян скидати наперед, після цього на зв’язок він не виходив.

Днями до поліції звернулася 51-річна мешканка Каменя-Каширського. Жінка розповіла, що намагалася придбати дрова у мережі: на відповідне оголошення вона натрапила у одній із місцевих груп. Зв’язавшись із так званим продавцем, волинянка домовилась про поставку та заплатила майже 7 000 гривень наперед. Натомість, дров жінка не отримала, а зв’язок із продавцем зник.

Поліцейські встановили, що ошукав громадянку 31-річний житель цього ж району. Як з’ясувалося, зловмисник за цією ж схемою ввів в оману ще двох мешканців району та заволодів їхніми коштами.

Шахрай переховувався від правоохоронців, тому була взята ухвала на його затримання. Учора чоловіка затримали у Луцьку, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Мова йде про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Сектор комунікації поліції Волинської області