Працівник райуправління поліції у місті Києві отримав хабар у $3 тис за закриття кримінального провадження

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди затримано працівника районного управління поліції у місті Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Як встановлено в ході слідства, правоохоронець вимагав та одержав від жінки-підприємця неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, розпочатого за ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), та безперешкодне здійснення останньою господарської діяльності.

У ході контролю за вчиненням злочину 15.06.2021 поліцейського затримали на одержанні всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання особі запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Києві та Київській області за сприяння керівництва ГУ НП в м. Києві та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК