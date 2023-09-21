Поліцейські затримали одесита, який поранив ножем свого квартиранта

Поліцейські повідомили 42-річному правопорушнику про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Інцидент стався ввечері на вулиці Космонавтів у Хаджибейському районі Одеси. Нетверезі чоловіки розпочали сварку у дворі багатоповерхівки, а продовжили її вже у квартирі. В ході конфлікту власник оселі схопив кухонний ніж та вдарив ним у живіт 21-річного винаймача кімнати.

«Швидку» потерпілому викликала його дівчина. Медики госпіталізували його із проникаючим пораненням черевної порожнини та повідомили про подію до поліції.

Правоохоронці затримали правопорушника і вилучили ніж, який скерували на експертизу. Причину конфлікту вони встановлюватимуть в ході слідства. Зі слів постраждалого, орендодавець словесно ображав його та родичів, а зловмисник стверджує, що квартирант заборгував йому платню за оренду кімнати.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, а саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років. На час слідства, за клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначила старша слідча відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Бурлака.

Одеське районне управління поліції № 1