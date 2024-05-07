У Чернігові затримали студентку, підозрювану у вбивстві свого батька

У вчиненні вбивства 50-річного чернігівця підозрюється його 21-річна дочка-студентка. Поліцейські помістили затриману до ізолятора тимчасового тримання.

До поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки в Чернігові знаходиться чоловік зі смертельними вогнепальними пораненнями.

На місце події одразу виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства може бути причетна 21-річна донька загиблого. Попередньо відомо, що в квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт. На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета.

З місця скоєння злочину поліцейські вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства.

Поліція затримала підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці встановлюють обставини, за яких зброя потрапила у родину.

Всі обставини злочину слідчі розслідують у рамках провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області