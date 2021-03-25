Поліцейські затримали двох мукачівців, які напали на сусідів

Вчора, 24 березня, до поліції надійшло повідомлення про бійку в Мукачеві на вулиці Крилова. Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що між чоловіками, які живуть поряд, виникла конфліктна ситуація. Два брати, віком 38 та 26 років, після словесної перепалки з сусідами зайшли у їх двір, стали бити власника помешкання та його товариша. Після цього зловмисники вискочили на вулицю загального користування та пошкодили огорожу й припаркований поруч автомобіль.

Обох затримали у процесуальному порядку. У порушників вилучили сокиру та металеву трубу, якими ті були «озброєні». Зараз вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Нині ведеться робота, щоб повідомити затриманим про підозру у вчиненому злочині. Слідство у справі триває.

Звертаємо увагу громадян, що будь-які конфлікти та непорозуміння можуть бути вирішені цивілізованим шляхом, не порушуючи Закон. В протилежному випадку – доведеться відповідати за скоєне!

Поліція Закарпатської області