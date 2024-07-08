Судитимуть неповнолітнього винуватця ДТП, в результаті якої загинула 16-річна дівчина

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 16-річного кам’янчанина за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Аварія сталась 14 квітня цього року на проспекті Грушевського у Кам’янці-Подільському.

Зіткнулися два мотоцикли марки Lifan, якими керували місцеві жителі 16 та 17 років. Від отриманих травм 16-річна пасажирка одного з транспортних засобів загинула на місці події. Водії також отримали тілесні ушкодження.

Наразі неповнолітньому обвинуваченому обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури