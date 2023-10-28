За зловживання службовим становищем зі збитками майже на мільйон гривень судитимуть начальницю відділу освіти міськради на Полтавщині

Решетилівська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно начальниці відділу освіти однієї з міських рад Полтавщини за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у січні 2021 року жінка, діючи від очолюваної установи, уклала до основного договору шість додаткових угод, якими за відсутності коливання вартості на ринку було збільшено ціну за 1 тис. кубометрів природного газу на понад 70%.

Унаслідок таких дій товариство-постачальник блакитного палива закладам освіти безпідставно отримало з місцевого бюджету майже 1 млн грн. З метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам, прокуратура пред’явила до постачальника позов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури