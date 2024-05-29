Співробітника УДО судитимуть за вбивство підлітка на станції столичного фунікулера

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони України за фактом вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.

Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний з хуліганських мотивів штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора