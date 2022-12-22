У Харкові арештовано нерухоме майно підприємства, власником якого є громадянин РФ

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Так, засновником та власником приватного підприємства, розташованого по вул. Індустріальній у м. Харкові, є громадянин РФ. Основним видом діяльності компанії є холодне штампування та гнуття.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронцями встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом підприємства у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

21 грудня Орджонікідзевський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та арештував дві нежитлові будівлі загальною площею понад 5600 кв. м, що належать вказаній компанії.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура