В Мексиці ураган Отіс забрав життя десятків людей, пошкоджено 200 тисяч будинків. (фото)

В Мексиці в результаті урагану Отіс загинули щонайменше тридцять дев’ять осіб.

Про це повідомили BBC, пише УНН.

Офіційні особи кажуть, що “Отіс” був найпотужнішим штормом, який коли-небудь сходив на тихоокеанське узбережжя Мексики.

Стихія завдала величезної шкоди інфраструктурі та забрала життя 39 людей, серед яких 29 чоловіків, 10 жінок та за даними уряду, принаймні 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Одним із найбільш постраждалих районів у Мексиці є Акапулько. Там 80% курортних готелів пошкоджено, а вулиці затоплені.

Фото: REUTERS / Quetzalli Nicte-Ha

Як повідомлялося, чотири дні тому на Мексику в районі міста Акапулько наринув потужний ураган “Отіс”. Швидкість вітру досягала 266 миль на годину. Він посилився з тропічного шторму в ураган п’ятої категорії — найсильнішу категорію — лише за 12 годин.