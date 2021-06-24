В Афінах священник облив кислотою сімох митрополитів на суді через наркотики.
В Афінах священник облив кислотою сімох митрополитів Грецької православної церкви, повідомляє поліція. Його заарештували. Вони є одними з найвпливовіших єпископів церкви, передає Бі-Бі-Сі.
ФОТО,REUTERS / Напад стався в монастирі Петракі в Афінах
Відомий православний журналіст Греції Андреас Лударес назвав цю ситуацію «найчорнішою сторінкою» та «чорним днем» в історії Грецької церкви. Він підтвердив ВВС News Україна, що всі постраждалі єпископи мають титул митрополитів. За даними правоохоронців, напад стався у середу під час церковного суду проти 36-річного священника.
Той вилив на митрополитів дві пляшки з кислотою. Троє митрополитів лікуються від опіків у лікарні. У них найбільше постраждало обличчя. Була загроза, що один з найвищих церковних ієрархів втратить око, проте небезпека на даний час минула.
Поліцейський, що кинувся на допомогу, також був ушпиталений. Їх вже відвідав керівник Грецької церкви, архієпископ Афін і всієї Греції Ієронім. Підозрюваний — священник, якому загрожувало відлучення від церкви за звинуваченням у причетності до торгівлі наркотиками, повідомляє агентство ANA.
Митрополити зібралися, щоб обговорити позбавлення його сану після того, як у червні 2018 року в нього нібито знайшли 1,8 г. кокаїну, повідомляють місцеві ЗМІ.
Міністр охорони здоров’я Греції Василіс Кікіліас відвідав потерпілих у лікарні й сказав, що одному з них доведеться робити пластичну операцію. Президент Греції Катерина Сакелларопулу засудила напад, а прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс поспілкувався з очільником Елладської православної церкви, архієпископом Афінським Ієронімом II.
Міцотакіс сказав, що «глибоко засмучений», та запевнив, що «держава надасть всю можливу медичну допомогу для якнайшвидшого одужання постраждалих».