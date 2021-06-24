В Афінах священник облив кислотою сімох митрополитів на суді через наркотики.

В Афінах священник облив кислотою сімох митрополитів Грецької православної церкви, повідомляє поліція. Його заарештували. Вони є одними з найвпливовіших єпископів церкви, передає Бі-Бі-Сі.

ФОТО,REUTERS / Напад стався в монастирі Петракі в Афінах

Відомий православний журналіст Греції Андреас Лударес назвав цю ситуацію «найчорнішою сторінкою» та «чорним днем» в історії Грецької церкви. Він підтвердив ВВС News Україна, що всі постраждалі єпископи мають титул митрополитів. За даними правоохоронців, напад стався у середу під час церковного суду проти 36-річного священника.

Той вилив на митрополитів дві пляшки з кислотою. Троє митрополитів лікуються від опіків у лікарні. У них найбільше постраждало обличчя. Була загроза, що один з найвищих церковних ієрархів втратить око, проте небезпека на даний час минула.

Поліцейський, що кинувся на допомогу, також був ушпиталений. Їх вже відвідав керівник Грецької церкви, архієпископ Афін і всієї Греції Ієронім. Підозрюваний — священник, якому загрожувало відлучення від церкви за звинуваченням у причетності до торгівлі наркотиками, повідомляє агентство ANA.

Митрополити зібралися, щоб обговорити позбавлення його сану після того, як у червні 2018 року в нього нібито знайшли 1,8 г. кокаїну, повідомляють місцеві ЗМІ.

ФОТО,REUTERS / Напад стався під час церковного суду в монастирі

За даними газети Ta Nea , зловмисник приніс на засідання у монастирі Петракі у центрі Афін «велику пляшку з їдкою рідиною». Це одне з найважливіших місць для Грецької церкви, тут зазвичай відбуваються засідання Синоду. Охоронець, якому вдалося зловити його біля воріт монастиря, також отримав опіки та був доправлений до лікарні.

Міністр охорони здоров’я Греції Василіс Кікіліас відвідав потерпілих у лікарні й сказав, що одному з них доведеться робити пластичну операцію. Президент Греції Катерина Сакелларопулу засудила напад, а прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс поспілкувався з очільником Елладської православної церкви, архієпископом Афінським Ієронімом II.