В Днепре пропали 18-летний парень и 16-летняя девушка (Фото)

В Днепре родные разыскивают пропавших без вести 16-летнюю Софию Бабченко и 18-летнего Игоря Прохорова. Последний раз молодых людей видели возле банкомата ПриватБанка на Космонавта Волкова, 13.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на социальные сети.

Девушка была одета в черный топ и зелёные шорты, парень был в черной футболке и серых шортах.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребят, просьба сообщить в полицию по телефону «102».