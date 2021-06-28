В Днепре пропали 18-летний парень и 16-летняя девушка (Фото)
В Днепре родные разыскивают пропавших без вести 16-летнюю Софию Бабченко и 18-летнего Игоря Прохорова. Последний раз молодых людей видели возле банкомата ПриватБанка на Космонавта Волкова, 13.
Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на социальные сети.
Девушка была одета в черный топ и зелёные шорты, парень был в черной футболке и серых шортах.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребят, просьба сообщить в полицию по телефону «102».Tweet