На Рівненщині через пустощі з вогнем загинула дитина

На Рівненщині у селі Жадківка 11-річний хлопчик загинув в результаті недбалості з вогнем під час дитячих розваг

Про це повідомляє ДСНС України.

Двоє дітей, як вказано, гралися з вогнем у господарській будівлі, де було розміщено дві каністри із легкозаймистими речовинами, а поруч стояла паяльна лампа з бензином.

Внаслідок пустощів на одному з хлопців загорівся одяг, у той час як інший вибіг у літню кухню, щоб покликати дорослих на допомогу.

Коли дорослі прибули на місце події, уже весь внутрішній простір будівлі був охоплений полум’ям. Через це їм не вдалося проникнути всередину.

Зазначається, що рятувальники змогли ліквідувати пожежу. Також поблизу вхідних дверей обгорілої будівлі вогнеборці виявили тіло дитини. // УНН