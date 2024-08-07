Українські суди скасували 88% штрафів від військкоматів (ТЦК)

У 88% справ суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Опендатабот.

У 88% розглянутих справ (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК.

Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку.

У 30 справах суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи, а в чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі. Окрім цього, у реєстрі також є оскарження штрафу жінкою із медичною спеціальністю.

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі, зазначили в Опендатабот. Суди враховують, що закон не має зворотної дії – відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення по нових правилах.

Зокрема так сталося у справі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф.

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення.

Як приклад, у Опендатаботі навели оскарження штрафу чоловіком за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Нагадаємо:

За половину 2024 року стягнули більше штрафів, порівняно з 2023 роком, коли стягнули 10 337 штрафів за порушення правил військового обліку. // Економічна правда