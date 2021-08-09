У Львові загинув чоловік, якого збила машина, а потім переїхав автобус

У неділю, 8 серпня, біля Арени Львів чоловік потрапив під колеса автомобіля, а згодом і автобуса. Він помер на місці. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП відбулася у неділю, 8 серпня, близько 22:25 год. на трасі «Київ-Чоп» (об’їзна Львова, навпроти стадіону«Арена-Львів»).

42-річний водій «Kia Carnival» поза межами пішохідного переходу збив чоловіка, який раптово вийшов на дорогу. Внаслідок удару пішохід опинився на зустрічній смузі руху, де його переїхав автобус «Vanhool» сполученням «Київ-Прага».

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють обставини події та особа загиблого. // Львівський портал

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.

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Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють обставини події та особа загиблого.