На Сарненщині в ДТП з перекиданням загинув водій легковика (фото)

Автопригода сталася вчора, 15 червня, близько 9:30 на автодорозі «Київ – Ковель – Ягодин» поблизу села Сварині.

Слідчий встановив, що водій автомобіля «Volvo XC90», 40-річний житель міста Сарни, не впорався з керуванням та здійснив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.

Із тяжкими травмами кермувальника госпіталізували до лікарні. Втім, життя його врятувати не вдалося: орієнтовно через чотири години потерпілий помер.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області