Правоохоронці Миколаївщини розшукують 13-річну дівчинку (фото)

Відділенням поліції № 2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукується Андрієш Юлія Іванівна 2009 року народження, яка сьогодні вдень пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся довге світло-русяве, очі зелено-сірого кольору.

Була одягнена у сірий спортивний костюм.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Інгульський ВП) за адресою: м. Миколаїв, вул. 12-та Поздовжня, 42-А або за телефонами (0512) 40-94-89, 0638232230, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області