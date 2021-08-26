В Одессе 13-летний мопедист врезался в машину c полицейскими

Стали известны подробности аварии на Дальних Мельницах, в которой пострадал : за рулем автомобиля был полицейский

«Думской» стали известны подробности вчерашнего ДТП на пересечении улиц Святослава Рихтера и Туристской в Одессе, в результате которого пострадал 13-летний мальчик.

Примерно в 21:30 там столкнулись автомобиль Honda Civic и мопед Honda Lead под управлением гражданина 2007 года рождения.

По нашим данным, в легковой машине находились два сотрудника патрульной полиции (авто принадлежит одному из них).

Полицейские делали левый поворот с Рихтера на Туристскую, когда в них врезался мопедист, ехавший им навстречу по Рихтера. При этом ему уже горел красный сигнал светофора.

Подростка доставили в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом челюсти и множественными ушибами.

Как сообщают очевидцы, в момент аварии, кроме мальчика, на мопеде находилась девочка. После столкновения с авто и падения она сразу встала, а юный водитель остался лежать на земле.