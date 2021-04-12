На Львовщине пропала 11-летняя школьница (фото)

В городке Дрогобыч на Львовщине разыскивают 11-летнюю Екатерину Яковив -девочку в последний раз видели в местном супермаркете, после чего она бесследно исчезла.

Подробности сообщает Национальная полиция Львовской области.

«В последний раз девочку видели в местном супермаркете «АТБ». После этого она исчезла и больше ее никто не видел. Приметы пропавшей: рост около 130 см.волосы темные и короткие. Ребенок был одет в красную куртку, белый свитер, темные джинсы и бело-голубые кроссовки. Она при себе имела большой оранжевый рюкзак. Если вам известно о том, где находится ребенок, обращайтесь по телефонам: 0686295159, 0639567300 или 102″, — говорится в сообщении.

Родители девочки собирают поисковую бригаду из волонтеров, а полиция уже ведет активные поиски. Обеспокоенные родственники умоляют всех, кто владеет хоть какой-то информацией, срочно сообщить об этом. // lviv.znaj.ua