На Миколаєвщині троє чоловіків загинули в авто, якє підірвалося на міні

Чоловіки 60-ти, 29-ти та 19-ти років поїхали полем до лісосмуги збирати дрова.

На Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

“Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків – 60-ти, 29-ти та 19-ти років”, – зазначив він.

За словами Шайхета, жителі села Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова, і у певну мить автівка вибухнула. Внаслідок вибуху усі троє одразу загинули.

“Нині на місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС. Закликаю, будьте максимально обережні. Якщо виявили вибухонебезпечний предмет, одразу телефонуйте 102”, – додав очільник поліції. // УНІАН