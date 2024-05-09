Депутати направили звернення до СБУ через черговий скандальний «шедевр» «Квартал 95»

Народні депутати направили звернення до генпрокурора та глави СБУ щодо сценки «95 кварталу». Комедіанти хотіли висміяти скандал начальника Рівненського ТЦК, але натомість розлютили користувачів соцмереж неповагою до військових.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Наприкінці березня соцмережами поширилося відео з камери, яка приховано фільмувала начальника ТЦК Рівненщини. На змонтованих кадрах чоловік у військовій формі цілується з кількома жінками в різний час. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.

«Квартал 95» виступив з номером «Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів». Акторки, які грали співробітниць ТЦК, розповідали, що їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від російських спецслужб.

Низка користувачів соцмереж розкритикували цей номер — за паплюження форми ЗСУ та сексистські висловлювання.

Військовослужбовиця та парамедичка Ярина Чорногуз закликала депутатів заборонити використання статутних форм Сил оборони України (піксель та мультикам) у гумористичних шоу. А за подібну зневагу до військових запровадити грошове стягнення, виправні роботи, адміністративну або може й кримінальну відповідальність.

Народні депутати звернулися до очільників Офісу Генпрокурора та СБУ щодо реагування на «публічні прояви перешкоджання законній діяльності ЗСУ», а також «виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців».

Підписанти звернення зазначають, що дії авторів сценарію та акторів підпадають під ознаки кримінальних правопорушень за ст. 114-1 та ст. 435-1 Кримінального кодексу України. Депутати закликали надати правову кваліфікацію цьому інциденту, і в разі виявлення ознак правопорушень, вжити належних заходів із притягнення винних до відповідальності. // hromadske