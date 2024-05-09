Мешканця Київщини, який убив та розчленував власного сина засуджено до 11 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві власного сина (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в селищі Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У ході сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба.

У подальшому, на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади.

Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка.

До набрання вироком законної сили громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура