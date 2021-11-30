Судитимуть організатора масштабного наркоканалу (фото)
Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора нарколабораторії.
Розслідуванням встановлено, що на території м. Києва обвинувачений організував стійке злочинне об’єднання, до якого упродовж 2014-2019 років входило 29 осіб. Вони збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах на території Російської Федерації. Водночас, задля уникнення відповідальності за більш жорсткими російськими законами, організатори групи керували процесами з так званих «офісів», які знаходилися на території України. Продаж наркотиків здійснювався за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту наркотиків через вебсайти у мережі Інтернет та чатботи в месенджері «Телеграм» шляхом «закладок».
З метою приховування своєї злочинної діяльності та подальшої легалізації грошових коштів члени злочинної організації через механізм криптовалют та різні електронні платіжні системи переводили їх в готівку через спеціальні електронні обмінні пункти у мережі Інтернет. Після цього через довірених осіб вони отримували готівкові кошти у доларах США від кур’єра вказаного обмінного пункту.
В ході проведення невідкладних слідчих дій в облаштованій нарколабораторії на території Київської області вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP загальною вагою понад 150 кг, вартість якої на чорному ринку становить 88 млн грн, а також понад 4,5 тонни прекурсорів.
Обвинуваченому інкриміновано створення злочинної організації, підроблення документів, організації місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів, незаконного виготовлення та зберігання прекурсорів, незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).
Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet