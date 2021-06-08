На Житомирщині розстріляли подружжя — чоловік загинув

Уночі 8 червня в одному із сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя. У результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці. Дружину у тяжкому стані доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють причетних осіб та їхнє місце перебування.

Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Грубського про стрільбу. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи відділу поліції №2 (м. Коростишів) та ГУНП в Житомирській області.

Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні.

Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи зі встановлення причетних та інших обставин.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області