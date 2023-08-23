У Києві дільничні офіцери поліції викрили чергового збувача психотропів

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у чоловіка 28 поліетиленових пакетиків із солями PVP, які він збирався розповсюдити на території району. В оселі порушника поліцейські виявили наркотики та інші речові докази його злочинної діяльності. Тепер уродженцю Житомирщини загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Дніпровського району дільничні офіцери поліції Юрій Романишин та Денис Рішко помітили у дворі багатоповерхівки на вулиці Віталія Шимановського чоловіка, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили його для перевірки документів та провели поверхневу перевірку речей.

«Під час поверхневого огляду ми виявили у кишенях чоловіка 28 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, а під час перевірки телефона знайшли інформацію про схованки, які порушник вже встиг залишити на території району. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а ми затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Житомирщини, 1992 року народження», – розповів дільничний офіцер поліції Юрій Романишин.

Крім цього, в ході невідкладного обшуку в оселі затриманого правоохоронці виявили згорток з психотропами – солями PVP, а також ваги, пакувальні матеріали та інші докази злочинної діяльності.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, з метою подальшого збуту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває», — зазначив правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва