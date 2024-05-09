Ранковий російський удар по Нікополю: 2 загиблих, 2 поранених

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинуло 2 людей, ще 2 постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: “У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку”.

Лисак повідомив, що у місті зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

УП