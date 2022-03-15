Внаслідок атаки окупантів на телевежу Рівненщини загинули 19 людей

Число може зрости, адже завали ще розбирають.

Унаслідок учорашньої ворожої атаки на телевежу поблизу Рівного загинули 19 людей. Постраждали ще 9 людей.

Про це в телеефірі повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Нині триває операція з розбирання завалів.

«Станом на 8:30 ранку ми маємо 19 загиблих і 9 постраждалих. Далі продовжуємо розблокування завалів – це не остаточна цифра. Працюємо, залишилось ще декілька годин – і розблокуємо всю територію, яка завалена», – повідомив він.

Коваль додав, що Рівненщина виконує роль гуманітарного хабу. Область отримує сотні тонн вантажів, які потім рушають уже відсортованими на решту території України.

Нагадаємо, 14 березня Росія знову атакувала Рівненську область. Ворог вдарив по телевежі ракетами. Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.

До того, на другий день війни, Росія вдарила по Рівненському аеропорту. 11 березня по області завдали трьох авіаударів. // LB.ua