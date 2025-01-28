Умань без світла, пожежі у Харкові, а в Одесі пошкоджений ЖК: все про наслідки нічної російської атаки
Через російську нічну атаку в Харкові горіло підприємство, а Київській області – музей ретро-автомобілів. В Одесі пошкоджені багатоповерхівки, а місто Умань залишилося без світла внаслідок пошкодження інфраструктурного об’єкта.
Що відомо про наслідки нальоту дронів в різних регіонах – в матеріалі РБК-Україна.
Скільки дронів випустила РФ
За інформацією Повітряних Сил, всього противник атакував сотнею ударних дронів і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.
Всього збито 65 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник – в повітрі, бойова робота триває.
Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без загиблих. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.
Харків
Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова удар прийшовся по території цивільного підприємства, “Шахед” влучив у газову трубу. Через що на місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.
О 02:36 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Попередньо, дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.
Крім того, у Київському районі міста внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотника типу “Герань-2”. Також не обійшлося без наслідків і в області. У Роганській громаді внаслідок падіння “Шахеда” пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років.
Одеса
Одесу та район противник атакував не лише безпілотниками, а й ракетою, яку вдалося знищити. Через падіння уламків збитих безпілотників вибито вікна у чотирьох житлових багатоповерхівках та шести дачних будинках в Одеському районі. За інформацією місцевого видання “Думська”, в Одесі серед пошкоджених – ЖК “Морська симфонія”. Там зруйновано частини квартир на 18 та 19 поверхах.
Умань
Внаслідок атаки по Умані Черкаської області пошкоджений інфраструктурний об’єкт, повідомила міський голова Ірина Плетньова. За її словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Місцеві КП працюють на генераторах та намагаються відновити постачання води та тепла.
У звʼязку з відсутністю електроенергії на Уманщині не працює система сигналу “Повітряна тривога”. Тож оповіщення по місту здійснює поліція.
“Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Найголовніше – люди цілі”, – повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Чернігів
Російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова. За словами голови ОВА Вячеслава Чауса, внаслідок ворожої атаки пошкоджені домівки та господарчі споруди. Попередньо, без жертв. На місці працюють спеціальні служби.
Київська область
Унаслідок ворожої дронової атаки в Київській області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Там спалахнула пожежа на площі 600 м2. Її загасили. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.
Нагадаємо, що під час нічного нальоту дронів під атакою була і столиця. Над містом фіксували кілька ворожих цілей. Близько 04:10 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про відбій повітряної тривоги у столиці. Попередньо, в місті обійшлося без наслідків.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані ДСНС, Нацполіції, Генпрокуратури, Повітряних сил ЗСУ, в.о голови Київської ОВА Миколи Калашника, видання “Думська”, повідомлення міського голови Умані Ірини Плетньової, а також заяви інших мерів міст та голів ОВА.