Умань без світла, пожежі у Харкові, а в Одесі пошкоджений ЖК: все про наслідки нічної російської атаки

Через російську нічну атаку в Харкові горіло підприємство, а Київській області – музей ретро-автомобілів. В Одесі пошкоджені багатоповерхівки, а місто Умань залишилося без світла внаслідок пошкодження інфраструктурного об’єкта.

Що відомо про наслідки нальоту дронів в різних регіонах – в матеріалі РБК-Україна .

Скільки дронів випустила РФ

За інформацією Повітряних Сил, всього противник атакував сотнею ударних дронів і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Всього збито 65 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник – в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без загиблих. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Харків

Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова удар прийшовся по території цивільного підприємства, “Шахед” влучив у газову трубу. Через що на місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Попередньо, дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.