Повідомляють про ліквідацію бойовика Олександра Можаєва, відомого як «Бабай»

У мережі почали ширитись повідомлення про ліквідацію ЗСУ фронту російського бойовика Олександра Можаєва відомого як «Бабай».Його нібито було знищено на Запорізькому напрямку.

Про це пишуть російські пропагандисти, інформує УНН.

Зазначається, що Олександр Можаєв був нібито ліквідований у середу ввечері.

Про знешкодження російського терориста також повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

«Александр Можаев “Бабай” нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку», – написав Штефан у Telegram.

Офіційні джерела поки не підтвердили загибелі «Бабая».

“Бабай” з 2014 року воював проти України на боці росії. Можаєв тоді записував відео, на яких заявляв, що за кілька днів “візьме Київ”.