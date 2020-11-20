Украина передала российской стороне список из 11 человек для взаимного обмена до конца года.

Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью “Громадському”.

“Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим”, – сказал он.

Кравчук добавил, что украинская сторона не знает, сколько людей на оккупированных территориях страдают от различных форм давления.

“Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают от различных форм давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема “всех на всех” начала реально воплощаться в жизнь. Первое — это обменять тех людей, списки которых подготовлены. А дальше действовать по принципу “всех на всех” и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время”, – отметил он.