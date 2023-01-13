У Львові судитимуть 19 учасників так званої «ЛНР», які воювали на боці агресора

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 19 громадян України за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканці Луганщини у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР».

Після початку збройної агресії, обвинувачені виконували бойові завдання на території Харківської області.

Вони були затримані на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію.

Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора