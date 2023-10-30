Судитимуть одеського псевдожурналіста за постановочне інтерв’ю про мобілізацію на замовлення російських пропагандистів

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно одесита за фактом колабораційної діяльності та незаконного обігу психотропів (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 309 КК України).

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно одесита за фактом колабораційної діяльності та незаконного обігу психотропів (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 309 КК України).

Слідством встановлено, що одеський псевдожурналіст спільно зі своїм приятелем на замовлення російського пропагандистського телеканалу «РЕН-ТВ» створили аудіовізуальний твір з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв’ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП, де «воєнком» розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв’ю, колаборанти отримали від російських пропагандистів.

Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі «РЕН ТВ» та у мережі Інтернет.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучено амфетамін.

За клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою.

Його спільника, який виконував роль «воєнкома», засуджено до 7 років ув’язнення.

Досудове розслідування – УСБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури